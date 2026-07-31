بالصور.. حريق كبير في بغداد والدفاع المدني يتدخل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني نجحت، صباح اليوم، في إخماد حادث حريق اندلع داخل إحدى الشركات المخصصة لصناعة البوردات الكهربائية في شمال العاصمة ".وأضافت انها "دفعت بفرقها التخصصية — وقوامها أربع عشرة فرقة إطفاء — للتعامل مع الحريق الذي تركز داخل ثلاثة جملونات مشيدة من ألواح "السندويج بانل" سريعة الاشتعال"، مشيرة الى ان "الفرق تمكنت من تطويق النيران ومنع اتساعها، قبل أن تنهي أعمال الإخماد والتبريد بشكل كامل وتؤمن الموقع".وأكدت المديرية "خلو الحادث من أي إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الجوانب المادية فقط. وعلى إثر ذلك"، مشيرة الى انها "فتحت تحقيقا رسميا في الحادث واستدعت خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع النيران استناداً إلى السياقات القانونية المتبعة".