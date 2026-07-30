بعد توقف 5 أشهر.. الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها إلى موسكو

أعلنت ، الخميس، عن استئناف رحلاتها الى العاصمة الروسية بعد توقف دام 5 أشهر.

وقالت الشركة في بيان، "تستأنف رحلاتها من الى وبالعكس؛ بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل 4 آب 2026".

وأضاف البيان أن "الرحلات ستستمر بواقع رحلتين أسبوعيا كل يوم سبت وثلاثاء اعتبارا من التاريخ المذكور آنفا"، موضحا أن "استئناف الرحلات يأتي بعد توقف استمر لخمسة أشهر لدواع أمنية منذ بدء التصعيد الحربي الذي شهدته المنطقة نهاية شباط من العام الحالي ومع تزايد الطلب على رحلات مباشرة من العاصمة بغداد نحو العاصمة موسكو في ".