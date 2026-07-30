بعد توقف 5 أشهر.. الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها إلى موسكو

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعليق زيارة الزيدي إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571859-639210350404735800.jpeg
بعد توقف 5 أشهر.. الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها إلى موسكو
محليات
2026-07-30 | 14:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
82 شوهد
أعلنت
الخطوط الجوية العراقية
، الخميس، عن استئناف رحلاتها الى العاصمة الروسية
موسكو
بعد توقف دام 5 أشهر.
وقالت الشركة في بيان، "تستأنف
الخطوط الجوية العراقية
رحلاتها من
بغداد
الى
موسكو
وبالعكس؛ بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل 4 آب 2026".
وأضاف البيان أن "الرحلات ستستمر بواقع رحلتين أسبوعيا كل يوم سبت وثلاثاء اعتبارا من التاريخ المذكور آنفا"، موضحا أن "استئناف الرحلات يأتي بعد توقف استمر لخمسة أشهر لدواع أمنية منذ بدء التصعيد الحربي الذي شهدته المنطقة نهاية شباط من العام الحالي ومع تزايد الطلب على رحلات مباشرة من العاصمة بغداد نحو العاصمة موسكو في
روسيا
".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى العراق
02:04 | 2026-05-14
الخطوط العراقية تعلن استئناف رحلاتها المباشرة إلى بيروت
16:01 | 2026-06-01
الخطوط الجوية تباشر غدا أولى الرحلات بين البصرة وباكو
04:10 | 2026-07-07
واشنطن تستأنف شحنات الدولار إلى العراق بعد تعليق لأشهر
02:26 | 2026-07-02
العراق
الخطوط الجوية العراقية
بغداد
روسيا
موسكو
عاصم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
محليات
45.72%
03:25 | 2026-07-29
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
03:25 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
أمن
25.68%
02:00 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
02:00 | 2026-07-29
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
محليات
18.01%
07:28 | 2026-07-29
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
07:28 | 2026-07-29
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
10.58%
05:04 | 2026-07-29
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
05:04 | 2026-07-29
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
الأكثر مشاهدة
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
اخترنا لك
مواطنون يناشدون عبر السومرية: مستثمر الجزيرة يحاول الاستيلاء على أراضينا رغم امتلاكنا سندات عثمانية
13:11 | 2026-07-30
تأجيل اختبارات مدارس المتفوقين والمتميزين وثانوية كلية بغداد إلى هذا الموعد
12:36 | 2026-07-30
هزة أرضية بقوة 3.7 درجات شرق كركوك
11:30 | 2026-07-30
الزيدي: الحكومة ماضية في رعاية جرحى القوات الامنية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم
11:09 | 2026-07-30
محافظة جديدة تعطل دوام الاحد المقبل
10:32 | 2026-07-30
النقل: توزيع مليون و250 ألف قدح ماء و10 آلاف قالب ثلج لمواكب الأربعينية
09:10 | 2026-07-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.