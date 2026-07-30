النقل: توزيع مليون و250 ألف قدح ماء و10 آلاف قالب ثلج لمواكب الأربعينية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ ، إن "هذه الجهود تأتي بتوجيه مباشر من وزير النقل وهب الحسني، ضمن الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، والتي تنقسم إلى خطة نقل وأخرى للدعم اللوجستي، تنفذها فرق ميدانية من موظفي تشكيلات الوزارة، وتشمل نقل المؤن، وتنظيف الشوارع، وتوفير حوضيات نقل الماء الخام".وأضافت أن "شركات الموانئ، والنقل البحري، والنقل البري، وإدارة ، ساهمت منذ بدء مسير الزائرين المتوجهين إلى وحتى اليوم الخميس الموافق 30 تموز 2026، بتزويد المواكب الخدمية بأكثر من مليون و250 ألف قدح ماء صالح للشرب، وأكثر من 10 آلاف قالب ثلج، فضلاً عن أكثر من 20 طناً من المواد الغذائية الجافة والطرية، واحتياجاتها من زيت الطعام وصحون التوزيع والمستلزمات الأخرى".وأشارت الوزارة إلى أن "باقي التشكيلات الساندة لخطة الدعم اللوجستي ستلتحق ابتداءً من يوم غد الجمعة، لتواصل مع التشكيلات المشاركة رفد المواكب الخدمية باحتياجاتها حتى انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية المليونية".