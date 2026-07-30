مصرع وإصابة 12 شخصاً بحادث سير على طريق الدورة – اليوسفية السريع (صور)

وذكر مصدر أمني لـ ، أن "سيارة لنقل الركاب من نوع (كيا) كانت تقل عدداً من الزائرين، انحرفت عن مسارها وانقلبت على الجديد الرابط بين الدورة واليوسفية".وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن وفاة شخصين في موقع الحادث وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".