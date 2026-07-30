التعليم تعلن تمديد التقديم لاستمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

وذكر بيان لدائرة الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، ورد لـ ، أن "التقديم الإلكتروني يستمر ضمن القناتين (العامة وذوي الشهداء) عبر تطبيق (منصة قَدِم) أو بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الرسمية، لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 16 آب 2026".وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح للطلبة الراغبين بتعديل ترشيحهم أو التقديم على قناة السنة السابقة وفق الضوابط والآليات المعتمدة.