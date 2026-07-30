من 170 إلى 250 ألفاً.. طلب نيابي لزيادة رواتب مستفيدي شبكة الحماية

وقالت عضو والشؤون الاجتماعية النيابية، أنعام ، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع والشؤون الاجتماعية على دراسة إطلاق رابط خاص بالوجبة السابعة بهدف تحديث بيانات المتقدمين وتدقيقها بعد أن تبين أن عدداً من المسجلين حصلوا على وظائف أو لديهم مصادر دخل الأمر الذي يستوجب تنقية القوائم لضمان شمول المستحقين الفعليين فقط.وأضافت النائبة، أن لجنة مشتركة شكلت لدراسة آلية إطلاق الرابط ووضع الضوابط الخاصة به، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى نتائج تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الفئات المستحقة للرعاية. وأوضحت الدين، أن اللجنة تسعى مع لتوفير التخصيصات اللازمة لإضافة مستفيدي الوجبة السابعة إلى موازنة العام المقبل بعد أن تعذر شمولهم سابقاً بسبب محدودية الموارد المالية، مبينة أن اللجنة ماضية في مساعيها لإدراجهم ضمن موازنة 2027.وأشارت علاء الدين، إلى أن اللجنة طلبت أيضاً زيادة قيمة الإعانة المخصصة للمستفيدين لتكون 250 ألف دينار بدلاً من 170 ألف دينار، منوهة بأن اللجنة خاطبت سابقاً وزارة المالية بشمول الوجبة السابعة إلا أن وزارة المالية أوضحت أن الظروف المالية الحالية وتداعيات الأوضاع الإقليمية أثرت في إمكانية توفير التخصيصات المطلوبة، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار المطالبات لتحقيق هذه الزيادة مستقبلاً بما ينسجم مع متطلبات المعيشة.