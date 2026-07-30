مواصلة تنفيذ مشروع شبكات المجاري والمعالجة في قضاء عَنّة بالأنبار

وقال مدير عام للمجاري، المهندس آل ، في بيان، إن "العمل مستمر في تنفيذ شبكات مياه متكاملة تشمل (مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار)، إلى جانب إنشاء محطتي رفع ومحطة معالجة مركزية تبلغ طاقتها التصميمية 11 ألف متر مكعب يومياً، بما يساهم في تحسين الواقع البيئي والحد من التلوث".وأوضح أن "المديرية حريصة على ضمان إنجاز المشروع وفق السقف الزمني المحدد وبالمواصفات الفنية المعتمدة، لدخوله حيز الخدمة الفعلية والاستفادة منه بما يلبي احتياجات أبناء القضاء".