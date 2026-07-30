تأجيل اختبارات مدارس المتفوقين والمتميزين وثانوية كلية بغداد إلى هذا الموعد

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن "وزير التربية وجه بتأجيل اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانوية ، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 9 آب، إلى يوم الخميس الموافق 13 آب".وتابع، أن "سبب التأجيل لفسح المجال أمام أكبر عدد من الطلبة للمشاركة في الاختبار".