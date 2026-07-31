هزة أرضية تضرب شمال العراق والمواطنون يشعرون بها

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت صباح اليوم الجمعة حدوث هزة أرضية تبعد 30 كم شرق بلغت قوتها 3.9 درجات"، مبينة ان "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين في المحافظة".ودعت الهيئة إلى "الابتعاد عن الشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".يذكر ان مدينة تتعرض منذ مساء يوم الخميس ولغاية صباح يوم الجمعة إلى سلسلة من الهزات الأرضية.