إخماد حريق داخل مدرسة جنوب شرقي بغداد

أعلنت ، عن إخماد حريق داخل مدرسة جنوب شرقي .

وجاء في بيان للمديرية، "اخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل مدرسة "نور " المختلطة في ".

وأوضحت المديرية أن "الحريق طال مبنى مغلفاً بمادة "الاليكابوند" المخالفة لشروط السلامة والأمان"، مبينة "نجاح الفرق في السيطرة على الحادث واحتوائه بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية".