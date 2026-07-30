محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قرر محافظ علي حسن سليمون بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر يوم الأحد الموافق 2026/8/2 لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وتابع انه: "يُستثنى من قرار التعطيل الدوائر الأمنية والخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والزائرين خلال الزيارة الأربعينية".