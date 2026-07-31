حتى الان.. اكثر من 3 ملايين زائر اجنبي دخلوا العراق

وقال معن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "عدد الزائرين الوافدين منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس الخميس بلغ 3 ملايين و435 ألفاً و492 زائراً".وأضاف أن "الزائرين قدموا من 172 جنسية مختلفة للمشاركة في إحياء الزيارة الأربعينية".وأكد أن "الزيارة تسير بانسيابية عالية وانضباط كبير"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية والمواكب الحسينية تعمل بجهود كبيرة من أجل تأمين الخدمات وتوفير الأجواء المناسبة للزائرين".ولفت إلى أن "الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة مستمرة لضمان انسيابية حركة الزائرين".