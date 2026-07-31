بالصور.. حادث سير مروع على الطريق الدولي والدفاع المدني ينتشل جثة السائق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان " فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة سائق صهريج قضى إثر حادث اصطدام مروري مروع وقع على السريع بالقرب من قضاء الرطبة".وأضافت ان "فرق الإنقاذ هرعت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، واستخدمت معدات القطع والفصل الهيدروليكية المتخصصة لقص هياكل الشاحنة المتضررة وإخراج الجثة التي احتجزت داخل مقصورة القيادة نتيجة قوة الاصطدام"، موضحة انه "جرى تأمين نقل الجثة إلى المستشفى المختص استكمالاً للإجراءات والأصول القانونية المتبعة".