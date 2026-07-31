بعد هزات كركوك.. النقل: النشاط الزلزالي طبيعي ولا مؤشرات على زلزال مدمر

وذكرت الوزارة، نقلاً عن قسم الرصد الزلزالي، أن تقع ضمن المناطق النشطة زلزالياً بحكم قربها من حزام زاغروس الزلزالي الممتد على طول المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من .وأضافت أن هزتين أرضيتين سُجلتا شرقي ، أمس الخميس، بفارق زمني يقارب 40 دقيقة، بلغت قوة إحداهما 3.7 درجات على مقياس ريختر، وعلى بعد نحو 30 كيلومتراً من مركز المحافظة.وقال مدير قسم الرصد الزلزالي، ، إن العراق سجل 16 هزة أرضية خلال المدة من 21 إلى 27 تموز الجاري، تراوحت قوتها بين 1.7 و3.9 درجات، تركز معظمها في شمال البلاد وعلى امتداد الحدود العراقية – الإيرانية.وأوضح أن النشاط الزلزالي في كركوك مستمر بشكل طبيعي نتيجة وقوعها ضمن حزام زاغروس، إضافة إلى وجود فوالق وطيات وتراكيب جيولوجية تسهم في حدوث الهزات الأرضية والشعور بها.وأكد عدم وجود أي تقنية علمية قادرة على التنبؤ بموعد أو مكان أو قوة الزلازل قبل وقوعها بدقة، مشيراً إلى عدم توفر مؤشرات علمية تدل على اقتراب حدوث مدمر، فيما عدّ تسجيل الهزات الخفيفة والمتوسطة في شمال العراق أمراً طبيعياً، داعياً المواطنين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية.