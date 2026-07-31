النقل البحري تباشر بنقل الزائرين مجاناً عبر نهر دجلة في واسط

وذكر بيان للشركة ورد لـ ، أن "زوارق شرعت بنقل الزائرين المتوجهين سيراً على الأقدام مجاناً في منافذ (الدير الغربي، بزل حلاته، والعزيزية) عبر نهر ".وأضاف البيان أن "هذه الخطوة جاءت بهدف اختصار المسافات وتسهيل حركة المشاة، نظراً لبعد جسور العبور الرئيسية عن الطرق الترابية والمحاور التي يسلكها الزائرون القادمون من تلك المناطق".