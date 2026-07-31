عدسة السومرية توثق طريق المشاية بين كربلاء والنجف (صور)



وثقت عدسة ، اليوم الأربعاء، مشاهد من طريق المشاية على محور – ، مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين لإحياء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وأظهرت المشاهد حركة الزائرين على الطريق، وسط انتشار المواكب الخدمية التي تقدم مختلف الخدمات، إلى جانب الجهود الأمنية والتنظيمية لتأمين حركة المشاة وتسهيل انسيابية تنقلهم.



ادناه الصور: