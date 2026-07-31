الدفاع المدني ينقذ عائلة إثر اندلاع حريق داخل عمارة غربي كربلاء

وقال المصدر لـ ، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق وإنقاذ عائلة كاملة كانت داخل ، من دون تسجيل خسائر بشرية.وأضاف أن فرق الإطفاء واصلت عملياتها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني والمحال المجاورة.