الاعلام والاتصالات تؤكد جاهزية شبكات الاتصال لاستيعاب زائري الأربعين

وقالت الهيئة في بيان، ان "الخطة تتضمن إضافة 25 محطة متنقلة ليرتفع عددها الكلي إلى 85 محطة بزيادة 29.41% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن إضافة 108 محطات ثابتة ليبلغ إجمالي الأبراج الدائمة 1,732".وعلى صعيد تعزيز السعات الراديوية، اشارت الى "اضافة 69 خلية ذكية ومحطات داخلية ليصل عددها الكلي إلى 140 بزيادة 49.29% عن العام الماضي، كما أُضيف 332 قطاعا للخلايا الدائمة ليرتفع الإجمالي إلى 5,274 قطاعاً".وشملت أعمال التطوير - وفق البيان - "تنفيذ توسعة لـ706 أبراج بنسبة 50.90%، وإضافة ترددات جديدة إلى 925 برجاً بزيادة تعدت الـ 88%، إلى جانب إضافة وصلات مايكرويف لـ154 برجاً وتوسعة سعاتها في 298 برجاً، وربط 4 أبراج بالألياف الضوئية".وأنجزت الهيئة "أعمال الصيانة الاستباقية لجميع الأبراج المستهدفة البالغة 714 برجاً بنسبة إنجاز 100%، مما يعزز جاهزية الشبكات واستقرارها خلال موسم الزيارات المليونية".ورفعت شركات الاتصالات عدد فرق المبيعات الميدانية من 28 إلى 35 فريقاً، كما ضاعفت فرق العلاقات الحكومية والتنظيمية من فريقين إلى 4 فرق، فيما أكدت الهيأة استمرار المتابعة الفنية الميدانية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الساندة.