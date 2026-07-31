الأنبار.. تسجيل 22 حالة تسمم يُشتبه بارتباطها بوجبات سريعة في الفلوجة

وذكرت إدارة المستشفى في بيان، ورد لـ ، أن “ردهة الطوارئ استقبلت 15 طفلًا ظهرت عليهم أعراض التسمم، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى”، مبينة أن “7 نساء جرى تحويلهن إلى لاستكمال العلاج وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة”.وأضافت، أن “المعلومات الأولية تشير إلى وجود اشتباه بارتباط حالات التسمم بتناول وجبات سريعة من أحد المطاعم في مدينة الفلوجة”، مؤكدة أن “الجهات الصحية المختصة تواصل التحقيقات وسحب العينات المختبرية للتأكد من سبب التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة”.