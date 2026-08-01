11 محافظة تقترب وتسجل نصف درجة الغليان.. حرارة مستمرة بالارتفاع حتى الأربعاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات الى (40) كم/س في الأقسام الشمالية الغربية من المنطقة الشمالية والمناطق الغربية من البلاد مسببه تصاعد الغبار فيها ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد عن اليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات الى (40) كم/س في أماكن متفرقة من البلاد مسببه تصاعد الغبار فيها ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في و مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".