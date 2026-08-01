المباشرة بإعادة مبالغ التقديم على قرعة الحج الإلكترونية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بإعادة مبالغ التقديم الخاصة بالمتقدمين إلى قرعة الإلكترونية ممن قاموا بتسديد رسوم التسجيل إلكترونياً، وذلك عبر بوابة أور للخدمات الإلكترونية الحكومية، ضمن إجراءات إلكترونية تضمن سرعة إنجاز الطلبات والتحقق من هوية أصحابها"، مبينة ان "ذلك تم بتوجيه رئيس الشيخ ".ودعت الهيئة "المواطنين المشمولين بالاسترجاع إلى دليل الاستخدام الخاص بالخدمة بعناية قبل المباشرة بإرسال الطلب"، مؤكدة أن عملية الاسترجاع تتم حصراً من خلال الحساب الشخصي لصاحب الطلب في تطبيق سوبر كي، ولا يُقبل تقديم الطلب باستخدام حساب شخص آخر".