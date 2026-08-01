الرصد الزلزالي ينشر إرشادات للعراقيين

– محلي

نشر قسم الرصد الزلزالي في ، اليوم السبت، 9 إرشادات للعراقيين عند حدوث هزة أرضية.

واكد القسم وفقا للإرشادات إن "انتهاء الهزة الأرضية لا يعني انتهاء الخطر فقد تعقبها هزات ارتدادية لاحقة بشدة أقل أو لعل هذه الهزة ليست الهزة الرئيسية المدمرة والتي ستأتي في وقت لاحق مما يحدو الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم الاستماع الى الشائعات وترويجها والتزام الهدوء وفسح المجال امام فرق الدفاع المدني لاجراء اللازم".

