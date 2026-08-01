حريق يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في قضاء الرطبة

– محلي

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بانقطاع التيار الكهربائي في قضاء الرطبة بعد حريق في محطة الكهرباء.



وأضاف ان "الكوادر الفنية بدأت عمليات الصيانة لإعادة تشغيلها".

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع بأجزاء من محطة كهرباء الرطبة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بالقضاء".وأضاف ان "الكوادر الفنية بدأت عمليات الصيانة لإعادة تشغيلها".