تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق

فيما نقلت المصادر عن مسؤول قوله ان "تحذيرا مماثلا نقل عبر قنوات غير مباشرة، في مؤشر إلى اتساع القلق الخليجي من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات خارج الحدود، بعد جولة من التصعيد الإقليمي وضعت أمام ضغوط متزايدة لكبح الجماعات المسلحة".ووفقا لتقرير الحرة الأميركية فأن "هذه الرسائل الإقليمية جاءت في وقت رفعت فيه حالة التأهب بالمعسكرات والقواعد العسكرية، وسط مخاوف من تحركات قد تقدم عليها الفصائل بعد انتهاء المهلة التي منحتها للحكومة".وتابع ان "هذه الإجراءات تكتسب أهمية إضافية مع اقتراب الثامن من آب، وهو الموعد الذي حددته بعض الفصائل لانتهاء مهلة منحتها للحكومة، بعدما ربطت أي تحرك ميداني بانتهاء مراسم الأربعين".ولم يتضح ما الذي تعتزم الفصائل القيام به عند انتهاء المهلة، لكن التوقيت أثار مخاوف من أن تؤدي أي هجمات جديدة إلى رد إقليمي داخل .