عبر جيهان.. النفط تعلن اتفاقا ثلاثيا لإعادة تصدير 750 ألف برميل يوميا

وقال المتحدث باسم ، سليم للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "وفداً عراقياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس لشؤون الطاقة ، ، توجه إلى لتوقيع اتفاقية مؤقتة لمدة سنة واحدة، تمهيداً لإبرام اتفاقية شاملة وطويلة الأمد مع الجانب التركي تشمل مشاريع في قطاع الطاقة".واردف أن "الاتفاقية تهدف إلى إدامة تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان التركي"، مبيناً أنها "اتفاقية ثلاثية تضم من الجانب العراقي (سومو) وشركة ، ومن الجانب التركي شركة (بوتاش)."وتابع أن "الاتفاقية تحدد طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يومياً"، مشيراً إلى أن "تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في ، وعودة الشركات الأجنبية، واستئناف الإنتاج في الإقليم، فضلاً عن نقل النفط من الجنوب إلى الشمال".واضاف أن "الاتفاقية تمثل مقدمة لاتفاقية شاملة تستهدف رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من مليون برميل يومياً، بعد إنجاز خط أنبوب (البصرة – حديثة – – جيهان)".