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عبر جيهان.. النفط تعلن اتفاقا ثلاثيا لإعادة تصدير 750 ألف برميل يوميا
محليات
2026-08-01 | 06:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
400 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
اعلنت
وزارة النفط
، اليوم السبت، عن إبرام اتفاقية ثلاثية لتصدير 750 الف برميل يوميا عبر ميناء جيهان.
وقال المتحدث باسم
وزارة النفط
، سليم
الركابي
للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "وفداً عراقياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس
مجلس الوزراء
لشؤون الطاقة
وزير النفط
،
باسم محمد خضير
، توجه إلى
تركيا
لتوقيع اتفاقية مؤقتة لمدة سنة واحدة، تمهيداً لإبرام اتفاقية شاملة وطويلة الأمد مع الجانب التركي تشمل مشاريع في قطاع الطاقة".
واردف أن "الاتفاقية تهدف إلى إدامة تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان التركي"، مبيناً أنها "اتفاقية ثلاثية تضم من الجانب العراقي
شركة تسويق النفط
(سومو) وشركة
نفط الشمال
، ومن الجانب التركي شركة (بوتاش)."
وتابع أن "الاتفاقية تحدد طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يومياً"، مشيراً إلى أن "تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في
إقليم كردستان
، وعودة الشركات الأجنبية، واستئناف الإنتاج في الإقليم، فضلاً عن نقل النفط من الجنوب إلى الشمال".
واضاف أن "الاتفاقية تمثل مقدمة لاتفاقية شاملة تستهدف رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من مليون برميل يومياً، بعد إنجاز خط أنبوب (البصرة – حديثة –
كركوك
– جيهان)".
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باسم محمد خضير
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