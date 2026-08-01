هل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة؟.. مخاوف تتصاعد بعد تأخر صرف رواتب الموظفين

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن التوصل لاتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة؟.. مخاوف تتصاعد بعد تأخر صرف رواتب الموظفين

محليات

2026-08-01 | 07:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة؟.. مخاوف تتصاعد بعد تأخر صرف رواتب الموظفين
1,396 شوهد

السومرية نيوز - محلي
أثار تأخر إطلاق رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي حالة من القلق بين شريحة المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مدى انتظام صرف مستحقاتهم خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما بعد تداول تصريحات تتحدث عن صعوبة توفير الرواتب الشهرية.

وفي وقت يترقب فيه ملايين العراقيين مواعيد صرف مستحقاتهم المالية، يرى متقاعدون أن أي تأخير في الرواتب ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية، خاصة أن غالبيتهم يعتمدون بصورة كاملة على الراتب التقاعدي لتأمين احتياجات الأسرة من الغذاء والدواء والإيجارات والخدمات.
وقال المتقاعد أبو أحمد الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في الخدمة الحكومية، لـ السومرية نيوز، إن "الأخبار المتداولة بشأن الوضع المالي للدولة باتت تثير القلق لدى جميع المتقاعدين"، مبيناً أن "هذه الشريحة لا تمتلك مصادر دخل بديلة تمكنها من مواجهة أي تأخير محتمل".
وأضاف أن "ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة يجعلان الراتب التقاعدي المصدر الوحيد لتأمين الاحتياجات الأساسية"، مؤكداً أن "مجرد انتشار أخبار عن صعوبة توفير الرواتب يدفع الكثير من العائلات إلى تقليل الإنفاق وتأجيل شراء مستلزمات ضرورية".
من جانبه، أوضح المتقاعد سالم جاسم لـ السومرية نيوز، أن "المتقاعدين عاشوا خلال السنوات الماضية فترات شهدت تأخر صرف الرواتب في بعض الأحيان، وهو ما جعلهم أكثر حساسية تجاه أي أخبار تتعلق بالوضع المالي"، داعياً "الجهات الحكومية إلى إصدار توضيحات رسمية بصورة مستمرة لطمأنة المواطنين ومنع انتشار الشائعات".
أما المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية، فيؤكدون أن أوضاعهم أكثر هشاشة، كون الإعانة الاجتماعية تمثل بالنسبة لهم شريان الحياة الوحيد في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع نسب الفقر لدى بعض الأسر.
وقالت أم محمد، وهي إحدى المستفيدات من إعانات الرعاية الاجتماعية، لـ السومرية نيوز، إن "مئات الآلاف من العائلات تعتمد بشكل كلي على الإعانة الشهرية لتوفير الغذاء والدواء ومستلزمات الدراسة"، مبينة أن "أي تأخير في صرفها يضع الأسر أمام ظروف معيشية صعبة للغاية".
وأضافت أن "كثيراً من العائلات تضطر إلى الاستدانة من أصحاب المحال التجارية أو الأقارب عند تأخر صرف الإعانة"، مطالبة الحكومة بـ"إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً وضمان انتظام صرف المستحقات دون تأخير".
بدوره، يرى المواطن علي كريم، وهو أحد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لـ السومرية نيوز، أن "الأخبار المتعلقة بالأزمة المالية تثير مخاوف حقيقية لدى الأسر الفقيرة"، مؤكداً أن "المطلوب ليس فقط صرف الإعانات في مواعيدها، بل تقديم تطمينات رسمية بشأن استمرارها وعدم تأثرها بأي ظروف مالية".
ويشير مختصون في الشأن الاقتصادي إلى أن انتظام صرف الرواتب والإعانات الاجتماعية يعد من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي، إذ تعتمد الأسواق المحلية بصورة كبيرة على الإنفاق الحكومي، فيما يؤدي أي تأخير إلى تراجع حركة البيع والشراء وانخفاض القوة الشرائية.
ويؤكد أصحاب محال تجارية أن تأخر الرواتب ينعكس سريعاً على الأسواق، حيث تنخفض المبيعات بشكل واضح، فيما يزداد اعتماد المواطنين على الشراء بالدين، الأمر الذي يضغط على حركة الأسواق ويؤثر في الأنشطة التجارية الصغيرة.
من جهتهم، يطالب متقاعدون الحكومة بـ"تقديم رؤية واضحة بشأن الوضع المالي وخططها لتأمين الرواتب خلال الفترة المقبلة"، مؤكدين أن "الشفافية في التعامل مع هذا الملف تسهم في الحد من القلق الشعبي وتمنع تداول المعلومات غير الدقيقة".
كما دعا مشمولون بالرعاية الاجتماعية إلى "تحييد رواتبهم وإعاناتهم عن أي تحديات مالية قد تواجهها الموازنة العامة، باعتبارها تمثل شبكة الأمان الأساسية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل".
ويرى مراقبون أن ملف الرواتب، سواء للموظفين أو المتقاعدين أو المشمولين بالحماية الاجتماعية، يبقى من أكثر الملفات حساسية في العراق، نظراً لارتباطه المباشر بمعيشة ملايين المواطنين، الأمر الذي يجعل أي تأخير أو غموض في آليات الصرف سبباً في تصاعد القلق الشعبي.
ويؤكد مواطنون أن ما يحتاجونه في المرحلة الحالية هو وضوح الموقف الرسمي بشأن آليات صرف الرواتب والإعانات، وتحديد مواعيد ثابتة لها، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.
ويبقى المتقاعدون والمشمولون بالرعاية الاجتماعية يترقبون ما ستعلنه الجهات الرسمية خلال الأيام المقبلة، آملين أن تبقى مستحقاتهم مؤمنة ومنتظمة، لما تمثله من مصدر الدخل الأساسي لملايين الأسر العراقية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
Play
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
Play
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
Play
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Live Talk
Play
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Play
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
Play
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
Play
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
عشرين
Play
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
Play
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
Play
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
Play
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
Play
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Live Talk
Play
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Play
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
Play
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
Play
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
عشرين
Play
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
Play
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28

اخترنا لك
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً في ديوانها
10:32 | 2026-08-01
التفويج العكسي يجري بانسيابية عالية.. مشاهد من رحلة عودة زائري الأربعين (صور)
08:28 | 2026-08-01
المنافذ الحدودية: التفويج العكسي للزائرين يجري بانسيابية مع ارتفاع أعداد المغادرين
08:09 | 2026-08-01
عبر جيهان.. النفط تعلن اتفاقا ثلاثيا لإعادة تصدير 750 ألف برميل يوميا
06:39 | 2026-08-01
حريق يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في قضاء الرطبة
06:07 | 2026-08-01
السيد الصدر يقرر اغلاق مضيف آل الصدر في النجف
05:30 | 2026-08-01

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.