السيد الصدر يقرر اغلاق مضيف آل الصدر في النجف

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعته ، "تشرفنا طيلة هذه الفترة بخدمتكم وبتواجدكم معنا في عاصمة المذهب الأشرف بلد (عليه السلام)".وأضاف "نعتذر عن كل ما صدر منا من قصور أو تقصير غير مقصود في خدمتكم، راجياً العلي القدير أن يثبتنا وإياكم على السير في نهج الطف وأصحاب الطف وسيدهم سيد الإصلاح الإمام الحسين (عليه السلام) وأن يحميكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من كيد الأعداء ولا سيما العدو الصهيوإمريكي"، معلنا "إغلاق مضيف آل وذلك لإتمام شعائر الله والسير إلى الإصلاح . فأهلاً وسهلاً بكم.. وأن لا يجعل لقاءنا آخر لقاء في أربعينية والإصلاح.. فحفظكم الله ورعاكم من كل سوء".