المنافذ الحدودية: التفويج العكسي للزائرين يجري بانسيابية مع ارتفاع أعداد المغادرين

وقال مدير الهيئة الفريق في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " التفويج العكسي تجري بانسيابية تامة في كافة المنافذ الحدودية حيث هنالك ارتفاع في اعداد المغادرين من الزائرين مقابل تراجع بأعداد الوافدين".وتابع، ان "المنافذ الحدودية مستمرة ببذل أقصى جهودها لحين خروج آخر زائر من بسلام وحسب توجيهات رئيس ".