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محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً في ديوانها
محليات
2026-08-01 | 10:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,645 شوهد
أعلنت
محافظة بغداد
، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي غداً في ديوانها.
وذكر بيان للمحافظة: "بناءً على قرار
مجلس محافظة بغداد
بالأغلبية، أعلن رئيس مجلس
محافظة بغداد
، عمار فرحان الحمداني، عن تعطيل الدوام الرسمي في مجلس محافظة
بغداد
وديوان محافظة بغداد، يوم غدٍ الأحد الموافق 2/8/2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".
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