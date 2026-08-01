محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً في ديوانها

أعلنت ، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي غداً في ديوانها.



وذكر بيان للمحافظة: "بناءً على قرار بالأغلبية، أعلن رئيس مجلس ، عمار فرحان الحمداني، عن تعطيل الدوام الرسمي في مجلس محافظة وديوان محافظة بغداد، يوم غدٍ الأحد الموافق 2/8/2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".