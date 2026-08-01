في كربلاء.. عدسة السومرية ترافق زوار الأربعينية نحو مرقد الإمام الحسين

تنشر ، صوراً لسير زوار الأربعينية نحو مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة .

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

أدناه صور لمسير الزوار بعدسة ..