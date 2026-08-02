لأول مرة في الزيارات المليونية.. هيئة الإعلام والاتصالات تعتمد الذكاء الاصطناعي

وأكد أبو كلل في بيان ورد لـ ، أن "الأداة تعتمد على تحليل بيانات حقيقية واردة من أكثر من 6400 برج اتصالات وآلاف الخلايا العاملة في مختلف أنحاء ، مستخدمة نماذج متقدمة للتعلم الآلي للتنبؤ بمعدلات النمو في حركة البيانات والاتصالات قبل وقوعها".وكشفت إحدى عينات التوقعات الخاصة بسبعة أيام عن ارتفاع متوقع في حجم حركة البيانات داخل بنسبة تصل إلى 135% مع اقتراب ذروة الزيارة، فيما رصدت الأداة زيادة عامة في استخدام خدمات نقل البيانات تقارب 33% على مستوى الشبكة ككل.وأضاف أن "المنظومة توفر خريطة حرارية تفاعلية تعرض حركة الترافيك جغرافياً بصورة لحظية، مما يتيح للفرق الفنية اتخاذ إجراءات استباقية تشمل توسيع السعات التشغيلية، وإضافة مواقع مؤقتة، وإعادة توزيع الموارد الشبكية قبل تأثر الخدمة".وأشار التنفيذي إلى أن "هذه المبادرة تمثل تحولاً نوعياً في أسلوب إدارة شبكات الاتصالات خلال المناسبات الكبرى؛ إذ تنتقل الشركات من نهج الاستجابة المتأخرة للأحداث إلى نهج التنبؤ والاستعداد المسبق، بما يضمن استمرارية الخدمات وكفاءتها لملايين الزائرين العراقيين والأجانب".