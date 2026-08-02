خلال 4 ايام فقط.. محافظة عراقية تتعرض لـ20 هزة

– محلي

اعلنت ، اليوم الاحد، عن مجموع الهزات الارضية التي ضربت خلال 4 ايام.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب ورد لـ ، ان طمجموع الهزات الارضية التي ضربت خلال اربعة ايام منذ 30 تموز وحتى اليوم الاحد 2 آب بلغت 20 هزة ارضية".