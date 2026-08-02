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خلال 4 ايام فقط.. محافظة عراقية تتعرض لـ20 هزة
محليات
2026-08-02 | 04:20
Alsumaria Tv
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390 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلنت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الاحد، عن مجموع الهزات الارضية التي ضربت
كركوك
خلال 4 ايام.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب ورد لـ
السومرية نيوز
، ان طمجموع الهزات الارضية التي ضربت
كركوك
خلال اربعة ايام منذ 30 تموز وحتى اليوم الاحد 2 آب بلغت 20 هزة ارضية".
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