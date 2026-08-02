ابتزاز وورشوة لإنشاء مشروع أسماك.. التفاصيل الكاملة للإطاحة بمسؤولة محلية في كركوك

– محليات



أعلنت الاتحاديَّة، تمكُّنها من الإيقاع بأحد المسؤولين المحليّين بمُحافظة ؛ إثر تورُّطها بابتزاز المُواطنين والمُقاولين وطلب مبالغ ماليَّة؛ مقابل إنجاز معاملاتٍ تتعلَّق بواجباتها الوظيفيَّة.

الهيئة أوضحت، في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أنَّها ألَّفت فريق عملٍ من ؛ للتحرّي والتقصّي والتحقُّق من معلوماتٍ تلقَّتها تفيد بإقدام رئيس قسم التشغيل في مديريَّة الموارد المائيَّة بمحافظة بابتزاز المُراجعين والمستثمرين وطلب الرشى منهم.

وتابعت إنَّ الفريق بادر إلى التحرّي والتقصّي عن المعلومات، وبعد استحصال قرار قاضي كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قام بنصب كمينٍ محكمٍ، حيث تمَّ ضبط المُتَّهمة مُتلبّسةً أثناء تسلُّم مبلغٍ ماليٍّ؛ مقابل تنظيم كتاب "عدم تعارض" خاصٍّ بإنشاء مشروعٍ استثماريٍّ لتربية الأسماك المُغلقة، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط كتبٍ ومُستنداتٍ تتعلَّق بالمشروع ذاته.



ونوّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه بصحبة المُتَّهمة والمُبرزات الجرميَّة على المُختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتَّهمة.