جنايات الكرخ تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ينتمي لعصابة دولية

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس ورد لـ ، أن "المدان ينتمي لعصابة (فوكس تروت - Foxtrot) المختصة بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها في إحدى ، واستخدم تطبيق (سيغنال - Signal) لعرض المواد المخدرة وترويجها، فضلاً عن تحويل المبالغ المالية إلى عملات رقمية مشفرة".وأضاف البيان أن "الحكم صدر بحق المدان وفقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".