بالصور.. حادث سير مروّع ضحيته 10 أشخاص بينهم زائرون في واسط

وقال المصدر لـ ، ان "3 اشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد واصيب 7 اخرون بحادث سير مروع بين مركبة صغير وباص لنقل الزائرين على الرئيسي بالقرب من قضاء في ".واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، وتم نقل الجثث الى الطب العدلي والجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".