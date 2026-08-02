القضاء يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي".واضافت ان "عملية استرداد المبلغ جاءت على خلفية جرائم فساد واداري، وجرائم احتيال مالي"، مؤكدة "استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام".