العمل تعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب

وقال رئيس ، في بيان، إن الدفعة شملت أكثر من مليون و(482) ألف أسرة يعيلها رجال، بمبلغ تجاوز (353) مليار دينار، فضلاً عن أكثر من (564) ألف أسرة تعيلها نساء، بمبلغ تجاوز (84) مليار دينار.ودعا الأسر المشمولة إلى مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام مستحقاتها، مؤكداً حرص الهيئة على انسيابية إجراءات الصرف وضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة.وأكد أن إطلاق الدفعة يأتي ضمن التزام الوزارة بمواصلة دعم الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً.