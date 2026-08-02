هيئة التقاعد تعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين

وقال معاون رئيس ، حسام ، في بيان إنه "بالتنسيق مع ، باشرت هيئة التقاعد الوطنية صرف رواتب المتقاعدين لشهر آب".ودعا "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل الى مراجعة المصارف ومنافذ الصرف لتسلم رواتبهم".