نقابة المحامين تبحث مع مجلس قضاء كردستان تفعيل الضمانات القانونية للمحامي

وذكر بيان للنقابة ورد لـ ، أن اللقاء بحث تفعيل الضمانات القانونية للمحامي.وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أهمية إشعار نقابة المحامين في حال وجود أي شكوى تُقام ضد أي محامٍ قبل استجوابه أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.