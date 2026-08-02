استقدام 15 ألف زائر أفغاني يثير غضب رابطة شركات السفر والسياحة العراقية.. ما القصة؟

وذكرت الرابطة في بيان ورد لـ ، أن "منح إحدى المؤسسات غير المرخصة سياحياً موافقة مجانية لاستقدام 15 ألف زائر أفغاني، وفقاً لكتاب صادر عن والإقامة، يُعد تجاوزاً على اختصاص الشركات السياحية المجازة، وإضراراً مباشراً بقطاع حيوية يشغل آلاف العراقيين ويُعد أحد روافد ، فضلاً عن كونه مصدراً لتسريب العمالة غير القانونية داخل البلاد".وأكدت الرابطة في بيانها أن "احترام القانون يقتضي حصر ممارسة النشاط السياحي بالشركات المجازة رسمياً، وعدم السماح لأي جهة بمزاولة هذا النشاط تحت أي مسمى، حفاظاً على مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص وحماية القطاع الخاص الوطني".ودعت الرابطة رئيس إلى "التدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه المخالفات، ومراجعة جميع الموافقات الممنوحة لجهات غير مختصة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون وإنصاف شركات السفر والسياحة العراقية حمايةً لحقوقها وحقوق العاملين فيها"، شددت على أنها "لا تطالب بامتيازات خاصة، بل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".