حقيقة الدخول الشامل لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي

وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية في بيان ورد لـ ، ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت كتابا منسوبا إلى بشأن تعليمات الدخول الشامل لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي"، مبينا ان "الكتاب المتداول مزور ولا صحة لمضمونه، ولم يصدر عن وزارة التربية أو للامتحانات العامة".ودعا "منتسبي الوزارة وطلبتها وجميع المواطنين الى اعتماد الأخبار والقرارات الصادرة عبر المنصات الرسمية الموثقة التابعة لوزارة التربية ولوزير التربية حصراً، وعدم تداول الكتب أو الأخبار مجهولة المصدر"، مطالبا "وسائل الإعلام والصفحات الإخبارية بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة".واكد "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الوثائق المزورة".