الاطاحة بعاملة منزل وعصابة من جنسيتها وتستعيد أموالًا ومصوغات ذهبية مسروقة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها تحركت فور تلقي الشكوى، حيث شُكّل فريق عمل من وقسم مكافحة إجرام ، باشر بجمع المعلومات وإجراء التحريات ومتابعة المراقبة".وأضافت أن "التحريات قادت إلى تحديد هوية المتهمين وتعقب تحركاتهم، وبعد استحصال الموافقات القضائية، نُفذ كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عاملة المنزل وجميع أفراد العصابة خلال وقت قياسي، مع ضبط الأموال والمصوغات الذهبية المسروقة وإعادتها إلى صاحبها".