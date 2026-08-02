تفاهم بين بغداد وأربيل وأنقرة لإغلاق مخيم مخمور وعودة 16 ألف مواطن تركي

وذكرت صحيفة "نَفَس" التركية، أن إقرار القانون الجديد في البرلمان التركي يُعد خطوة حاسمة تمهد الطريق لبدء عملية إخلاء مخيم مخمور ومعالجة ملف أعضاء حزب ، مشيرة إلى أن القانون يشمل قاطني المخيم، فضلاً عن عناصر التنظيم في المناطق الجبلية والجناح الأوروبي.وأضافت الصحيفة أنه تم رفع تقرير مفصل إلى رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية في ، يحدد خارطة طريق واضحة لعودة المدنيين وإعادة إدماجهم، إلى جانب إعادة المواطنين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.وفيما يتعلق بـ 2,000 عضو ينتمون لحزب العمال الكردستاني يقيمون داخل المخيم، أوضحت التقارير أن الجهات المختصة ستجري تحقيقات وفحوصات أمنية دقيقة بحقهم، حيث سيتم البت في ملفات الراغبين بالعودة والاستفادة من أحكام القانون الجديد عقب انتهاء التدقيق، بغية إغلاق ملف الوجود المسلح والمخيم بشكل نهائي.