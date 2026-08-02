تنظيم حركة وتأمين شامل.. الداخلية تكشف للسومرية آخر مستجدات خطتها الخدمية والأمنية

وقال الناطق باسم ، العقيد ، في تصريح خاص لـ ، إن "الوزارة تواصل تنفيذ خططها المتكاملة من خلال تسخير جميع الإمكانات البشرية واللوجستية لتأمين حركة الزائرين، وتنظيم الانسيابية المرورية في جميع المحاور".وأوضح الحسون أن "المفارز الأمنية والخدمية المنتشرة تقدم الدعم الميداني المباشر على مدار الساعة، بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومستقرة لإنجاح مراسم الزيارة بحسب الأهداف المرسومة".