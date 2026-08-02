خلية الإعلام الأمني تنفي هبوط طائرات أمريكية في قاعدة عين الأسد

وقال رئيس الخلية الفريق ، في بيان ورد لـ ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تداولت أخبار بشأن هبوط طائرات أمريكية في "، مؤكداً أن "هذه الأنباء عارية عن جملةً وتفصيلاً، ولا تستند إلى أي معلومات أو بيانات رسمية".ودعا معن، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة".