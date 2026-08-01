الدفاع المدني ينقذ 25 شخصا ويخمد حريقا في بناية وسط بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرقها استنفرت آلياتها وعجلاتها التخصصية للسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث المخصص للسكن، بمشاركة فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف التخصصي، واستخدمت عجلة السلم المتطورة لتنفيذ عمليات الإنقاذ والإطفاء في البناية."وأضافت أن "الفرق الطبية قدمت الإسعافات الأولية وخدمات الإنعاش الرئوي للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق بالكامل".وأشارت إلى "استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمد".