شرطة أربيل تلقي القبض على متهم بجريمة قتل بدافع الثأر

وذكرت المديرية في بيان أن قواتها توجهت فور تلقي بلاغ عن الحادث إلى موقع الجريمة، وباشرت إجراءات التحري والتحقيق، ليتبين أن المتهم الرئيسي فر باتجاه مدينة .وأضافت أن فرق المتابعة، وبالتنسيق مع مديرية شرطة ، تمكنت خلال وقت قياسي من إلقاء القبض على المتهم.وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة وقعت بدافع الثأر، فيما تم فتح ملف تحقيقي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.