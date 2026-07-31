مع تدمير 5 أوكار.. القبض على عنصرين من "داعش" في كركوك والسليمانية

وذكر بيان للجهاز، ان " ، تمكن بالتنسيق مع العراقي والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب في ، من إلقاء القبض على احد المنتمين الى عصابات الإرهابية في ، اذ سبق له ان شغل عدة مناصب في مناطق متفرقة ونفذ العديد من الهجمات الارهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية".وأضاف البيان، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، نفذ ابطالنا عملية اسفرت عن القاء القبض على احد بقايا العصابات الارهابية في ".وأشار الجهاز إلى أن قوة تابعة له نفذت "بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، عملية تفتيش في محافظة اسفرت عن تدمير (5) اوكار لبقايا عصابات داعش الارهابية المندحرة".