خطيب جمعة النجف: قصف مقرات الحشد صفحة جديدة في المواجهة

وقال القبانجي، خلال خطبة صلاة الجمعة، إن "حينما يكون الحرامي في بيتك لا معنى لتسليم السلاح"، مضيفاً أن "قصف مقرات الحشد هو صفحة جديدة في المواجهة".وتساءل: "هل نحن أمام تحالف جديد ضد ؟"، مشيراً إلى أن "خمسين دولة تحالفت وأنشأت ، لكن فتوى من خمسة سطور أسقطت المؤامرة".وأضاف أن "الدم العراقي اختلط مرة أخرى بالدم الإيراني"، لافتاً إلى أن "عشرين شهيداً يزورون الإمام الحسين (عليه السلام) وهو على يمين العرش" في إشارة إلى ضحايا الضربات الامريكية التي استهدفت مقرات في مناطق متفرقة من العراق.