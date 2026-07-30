الناطق باسم القائد العام: لا توجد أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية

وقال للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المؤسسة الأمنية تعكف حالياً على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة كاملة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية الرسمية هي المسؤولة حصراً عن الملف الأمني ولن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة".واردف أن "زيارة رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح ، لمقر واستماعه إلى شرح مفصل حول الاعتداءات التي طالت منتسبي الهيئة في عدة محافظات، تؤكد أن الحشد جزء أصيل من منظومة ".وأشار إلى أن "القائد العام وجه فوراً بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى، بما في ذلك نقلهم خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية"، مطالبا "بتقديم الدلائل والبراهين بشأن الادعاءات حول انطلاق اعتداءات من داخل العراق".